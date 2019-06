Pastorie van Vincentiuskerk in Eindhoven eindelijk voor huurders

Voor ontwikkelaar Evelyn van der Meeren van Van der Meeren Vastgoed & Ontwikkeling is het 'een best emotioneel' moment. ,,Onze vader kocht vroeger verschillende kerken; hij had daar wel wat mee. De vraag wat we ermee moesten, kwam altijd daarna pas. Hier is de kerk zelf al lang omgebouwd tot kantoor. Maar de pastorie bleek toch lastig. Het is fijn dat dat proces na zoveel jaren nu eindelijk is afgerond. Ook voor de buurt, want er gebeurde hier toch van alles, zoals de brandjes die er gesticht zijn", zeg Van der Meeren.