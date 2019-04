Pater uit Eindhoven werkte in Notre Dame: ‘dit kan niet waar zijn’

De pater was meer dan vijftig jaar werkzaam als priester in Parijs. Voor zijn pensioen is teruggekomen naar Eindhoven, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. ,,Mijn eerste klooster zat in de Rue Xavier Privas. Wij verleenden altijd hand- en spandiensten in de Notre Dame. Dat was vlakbij. Ik ben er regelmatig voor gebedsdiensten geweest. Toen paus Johannes Paulus II Parijs bezocht, zat ik ook in de kerk. Als ik in Parijs ben, ga ik er altijd even langs.”