Patiënt (81) Grote Beek in Eindhoven gewurgd met schilderijdraadje: waar was het personeel?

Dante Rigo is bij Sparta man geworden: ‘Ik heb er vertrouwen in dat ik bij PSV een rol ga spelen’

7 augustus Jarenlang was Dante Rigo een van de grote talenten in de PSV-jeugdopleiding. Hij keerde vorige maand terug op De Herdgang, na een huurperiode bij Sparta. In alle opzichten was dat een nuttige stap, vindt de 21-jarige middenvelder.