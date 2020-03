Patiënt Catharina Ziekenhuis Eindhoven na familiebezoek besmet met corona-virus

EINDHOVEN - Een patiënt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven blijkt besmet geraakt te zijn met het corona-virus door familiebezoek. De man was begin vorige week met luchtwegproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Hij wordt inmiddels geïsoleerd verpleegd.

Een woordvoerder van het Eindhovense ziekenhuis heeft dat dinsdag verklaard. Deze familieleden van de man waren op vakantie geweest in Noord-Italië voordat ze in de loop van vorige week een bezoek brachten aan de man in het Eindhovense ziekenhuis.

De vrouw van deze patiënt is ook in isolatie opgenomen op verdenking van besmetting met het corona-virus. Bij de vrouw is een corona-test ingezet; de uitslag daarvan wordt later dinsdag verwacht.

Contactonderzoek opgestart

De betrokken familieleden van het echtpaar worden door GGD Hart voor Brabant onderzocht. Ook is er een contactonderzoek opgestart. Om privacyredenen wordt over de toestand van de patiënt geen mededelingen gedaan, zo laat het Catharina Ziekenhuis weten.

De patiënt werd op 23 februari opgenomen met luchtwegproblemen. Tijdens zijn ziekenhuisopname is standaard de risicoanalyse afgenomen en de artsen waren alert op corona. De patiënt voldeed bij binnenkomst niet aan de toen geldende casusdefinitie corona van het RIVM en is volgens de richtlijnen hierop niet getest. De GGD Brabant-Zuidoost en de GGD Hart voor Brabant hebben bevestigd dat het ziekenhuis de richtlijn destijds goed heeft toegepast.

Zorg aan patiënten gaat gewoon door

Afgelopen maandag gaf de patiënt aan dat zijn partner ook ziek was en dat familieleden die recent in Italië waren geweest gezondheidsklachten hadden. De behandelend arts vertrouwde het verhaal niet en heeft direct de man in isolatie geplaatst en een coronatest ingezet, waar de patiënt positief op testte.

Het Catharina Ziekenhuis meldt dat de zorg aan patiënten gewoon doorgaat. Belangrijke afweging daarbij is dat het risico voor de regionale gezondheidszorg van (gedeeltelijke) sluiting van het ziekenhuis met een belangrijke regionale functie niet opweegt tegen het risico van corona-infectie.

Drie verschillende afdelingen

Het ziekenhuis heeft dinsdag de enige patiënt die in contact is geweest met de man en de medewerkers op de drie betrokken afdelingen geïnformeerd. Er is een contactonderzoek gestart. Bij alle betrokkenen wordt een test uitgevoerd. Medewerkers op de betrokken afdelingen die klachten hebben worden getest op het coronavirus en in afwachting van de uitslag naar huis gestuurd. De communicatie en aanpak stemt het ziekenhuis af in nauw overleg met de GGD Brabant-Zuidoost.

Informatielijn geopend