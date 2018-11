Patiënt prikt medewerker Woenselse Poort in Eindhoven en hoort zestig uur werkstraf eisen

,,Gaat het nog, of zullen we even stoppen?” Rechter Chris Scheele vroeg het vrijdag al na een minuut of twintig aan verdachte Johnny de J. (33), die aangaf overprikkeld te zijn. De pauze kwam er, begeleiders van De J. op de publieke tribune gaven hem een wenk. ,,Pak je rozenkrans er even bij Johnny, daar word je rustig van.”

Schavot

De J. stond in Den Bosch terecht omdat hij in maart in Eindhovense forensische psychiatrische kliniek Woenselse Poort een medewerker herhaaldelijk had geprikt met een afgebroken balpen. Daarna was hij in een isoleercel gezet, waar zijn advocate Cindy Koole hem had zien zitten, met zijn handen en voeten door de gaten van een houten schavot.

Daar, en ook anderszins, was echt wel tot De J. doorgedrongen dat het niet kon wat hij had gedaan, betoogde de advocate. De J. beaamde het. Hij had er veel spijt van.

Gekneusde rib

Toch had hij het gedaan, en had de medewerker prikwonden opgelopen en door de worsteling die er was geweest ook nog een gekneusde rib. Het kwam allemaal door de stemmen die De J. vaak hoort en die hem vertellen dat hij op een dodenlijst staat. Daarvan raakt hij in paniek en kan hij agressief worden.

De J. was in de Woenselse Poort beland na een incident in zijn woonplaats Terneuzen, waar hij de televisie van zijn moeder met een pistool had kapot geschoten. Hij had daarna de politie verteld van wie hij dat wapen had gekocht, waarop hij bedreigd werd door de familie van de verkoper. In die zin zijn de waanideeën die hij heeft over mensen die hem dood willen, niet volledig uit de lucht gegrepen, vertelde advocate Koole.

Begrip

Door de psychoses waar De J. onder lijdt, is de kans op herhaling groot, oordelen deskundigen. Hij kan gevaarlijk zijn. Officier van justitie Erna Vrijhoeven vond dan ook dat De J. zestig uur werkstraf moet krijgen, want hoeveel begrip ook voor de stoornissen van De J., er ligt wel ergens een grens.