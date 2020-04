Patiënten blijven weg door 'coronacomplex’; ‘Alarmerende klachten? Ga naar het ziekenhuis’

EINDHOVEN - Mensen met serieuze klachten laten in groten getale het ziekenhuis links liggen vanwege de coronacrisis. Het aantal patiënten dat zich meldt, is met tientallen procenten teruggelopen. Het aantal patiënten met hartklachten is zelfs meer dan gehalveerd. Artsen van het Catharina Ziekenhuis zien schrikbarend weinig nieuwe patiënten.

Wie denkt dat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven uitpuilt, heeft het mis. Op heel wat afdelingen is het rustig. Op de eerste hulp melden zich veel minder mensen met acute hartproblemen. Oncologen van het 'Cathrien' zagen de afgelopen weken fors minder mensen met verdachte plekjes. De afdeling gynaecologie merkt de toename van het aantal thuisbevallingen. Het is een verontrustend beeld dat ze schetsen, zittend aan een lange tafel in de muisstille hal van het ziekenhuis. Wie de ogen sluit zou denken dat die tafel in de plaatselijke bibliotheek in vakantietijd staat.

Volledig scherm Tim Simmers Maar de anders zo drukke ziekenhuishal is sinds de coronacrisis vaak verlaten. ,,Patiënten hebben het gevoel, omdat ze de mededeling krijgen dat ze binnen moeten blijven, dat ze ook niet naar de huisarts moeten gaan", zegt Tim Simmers, cardioloog in het Catharina Ziekenhuis. En als ze niet bij de huisarts komen, worden ze ook niet doorverwezen naar het ziekenhuis.

Hartverwarmend

Simmers: ,,Patiënten maken zich zorgen om ons, omdat we het al zo druk hebben. Dat is hartverwarmend, maar niet per se nodig; wij zijn er om hen te helpen. De afweging van thuisblijven of naar het ziekenhuizen kan niet altijd door een leek worden gemaakt. Daar is een dokter voor. Wij zijn niet dicht; veel zorg gaat gewoon door." Zijn afdeling cardiologie heeft nu minder dan de helft van het aantal spoedbezoeken van mensen met hartklachten. ,,Mensen die kennelijk zelf bedacht hebben dat ze niet hoeven te komen. Degenen die nu wel op de eerste-harthulp komen, zijn gemiddeld zieker dan een aantal weken geleden.

Volledig scherm Viviane Dietz © AVD Tot zo'n 20 procent minder spoedgevallen melden zich deze dagen bij de afdeling gynaecologie. ,,Vrouwen bellen normaal gesproken als ze een beetje bloedverlies hebben, als ze de baby minder goed voelen bewegen of als ze hoofdpijn hebben: het zijn allemaal klachten waarmee ze volgens de instructies contact zouden moeten opnemen, omdat daar een zwangerschapsvergiftiging achter kan zitten", zegt gynaecoloog Viviane Dietz. Nu bellen ze vaak niet, of schrijven ze klachten toe aan corona." Ook bevallen meer vrouwen thuis. Wie geen medische indicatie heeft, maar eigenlijk liever de veiligheid van een ziekenhuis wil, kiest nu vaak toch voor een thuisbevalling.

Ook op andere fronten blijft het stiller in het ziekenhuis. Landelijk is het aantal nieuwe kankerdiagnoses is met bijna 30 procent gedaald, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. ,,Dat baart me zorgen", zegt chirurg-oncoloog Grard Nieuwenhuijzen. ,,Mensen zijn minder geneigd om met alarmerende symptomen naar de huisarts te gaan. Bovendien ligt het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker stil. Maar dat verklaart lang niet alles, want bij de huidtumoren is de afname het grootst. Ik hoor van huisartsen dat zij in hun praktijken bijna elke dag wel iemand zien die zich zorgen maakt over een knobbeltje in de borst. Nu zien ze die mensen niet."