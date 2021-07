Patserbakken wurmen zich met veel lawaai door de Weverstraat: 'De overlast van de Kruisstraat is verplaatst’

Eindhoven­se Pv­dA-fractie­voor­zit­ter Hafid Bouteibi wil lijstrek­ker worden

11:46 EINDHOVEN - De Eindhovense PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi wil voor zijn partij de lijsttrekker worden bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. ,,Ik ben er klaar voor’’, zegt Bouteibi die bezig is aan zijn derde raadsperiode en al bijna vier jaar de fractievoorzitter is van de PvdA in Eindhoven.