Paula Savelkoul uit Eindhoven reist van Berlijn naar Tokio in honderd dagen

Reizen doet Savelkoul vaker, maar dit is een geval apart. Uit de ruim 30.000 aanmeldingen is juist zíj uitgekozen om deel te nemen aan de wereldreis. En wat voor een; binnen honderd dagen de wereld rond met behulp van vrienden van vrienden. En dat valt nog maar net te bevatten. ,,Toen ik het hoorde, dacht ik 'dit kan niet'. Ik kon het gewoon niet geloven, nu eigenlijk nog steeds niet", vertelt Savelkoul. ,,Het is de bedoeling dat we met behulp van vriendenkringen steeds een beetje dichter bij de eindbestemming komen."