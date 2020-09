Paulus Schäfer en Jack Hustinx op Summerfall Festival: ‘Ik voel me eindelijk weer een mens’

Nee, langdurig thuis zitten is niet besteed aan Gerwenaar Schäfer. En al helemaal niet omdat hij de voorbije maanden concerten zou geven in Japan, Brazilië, Amerika (New York), Kroatië en Engeland. ,,Begrijp me niet verkeerd: in het kader van de gezondheid is het volstrekt logisch dat we thuis moeten blijven, maar het zijn wel onze inkomsten", legt de begenadigd gitarist uit.