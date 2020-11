‘Peaceman’ Eindhoven is terug van nooit weggeweest: een hernieuwde kennismaking

Of hij tijd en zin had om het eens te hebben over de stand van de vredesbeweging, was de vraag geweest. Dit nadat hij zich vorige maand voor het eerst in een kleurrijk pak in het openbaar vertoonde en omdat hij nog wel vaker als 'Peaceman' op straat te zien zal zijn. Bij de jaarlijkse fakkeltocht in Eindhoven wellicht, die mede wordt georganiseerd door zijn Vredesburo, of bij andere passende gelegenheden.