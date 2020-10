‘Peaceman’ predikt vrede in Eindhoven

Jorrit Hendrix klaagt na nederlaag van PSV niet: ‘We moeten het doen met de spelers die we hebben’

22 oktober PSV verloor donderdagavond voor het eerst in dit seizoen. Tegen het Spaanse Granada capituleerde de ploeg in het eerste duel in de Europa League-groepsfase van dit seizoen na rust en dat was uiteraard een domper voor de Eindhovenaren. ,,We gingen met een lekker gevoel de kleedkamer in omdat we op voorsprong waren gekomen en hoopten het door te trekken”, zei Jorrit Hendrix. ,,Daarna kregen we twee snelle goals tegen en weet je dat het moeilijk wordt tegen deze ploeg.”