Pech voor Eindhovense lekkerbekken: nieuw sterrenrestaurant blijkt carnavalsstunt

Hoax

Tijdens de laatste brainstormsessie kwam de Michelinsterrenregen ter sprake en geïnspireerd op The Shed at Dulwich werd Le Ster Brun bedacht. Van Doorne: ,,The Shed at Dulwich is een hoax en werd bedacht door een journalist. Met een neprestaurant en neprecensies werd ‘The Shed’ het best beoordeelde restaurant op TripAdvisor Londen. Wij wilden eens zien of wij ook van niets ‘iets’ konden maken. Nou, met de ongekende kracht van social media is ons dat aardig gelukt.”