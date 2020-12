Pech voor nieuwe grasmaaier op tweede werkdag: drukt per ongeluk op gaspedaal in plaats van rem

‘Mijn hele vakantie­geld zit erin’, zeggen huurders 't Ven in Eindhoven

30 november EINDHOVEN - ,,Alles bij elkaar hebben we denk ik zo'n 7.000 tot 8.000 euro aan onkosten gehad voor nieuwe zonwering, vloerbedekking, verf, tex en ga zo maar door. Mijn hele spaar- en vakantiegeld zit er in, want ‘Thuis geeft maximaal zo'n 2000 euro vergoeding.” Zegt Jeannine van den Hout uit 't Ven in Eindhoven over de renovatie van haar woning door corporatie ‘Thuis.