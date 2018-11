PeelPioneers verwerkt in Son citrusschillen tot bruikbare grondstoffen

Groeiend probleem

"Op jaarbasis worden er in Nederland zo'n 250 miljoen kilo citrusschillen weggegooid, dat zijn met name sinaasappelschillen. Elke liter versgeperst sap levert een kilo schillen op. Het grootste deel wordt verbrand. Dat is milieuvervuilend want je produceert CO2, en de waardevolle stoffen gaan verloren", zegt Sytze van Stempvoort. De chemicus vroeg al langer om aandacht voor dit probleem dat alsmaar groeide omdat we steeds meer verse jus d’orange zijn gaan drinken en ook steeds meer horecagelegenheden en winkels versgeperst sinaasappelsap aanbieden. Toen Van Stempvoort commercieel talent Bas van Wieringen en technische vrouw Lindy Hensen vorig jaar ontmoette, zagen ook zij ook de omvang van het probleem. Zij richtten gezamenlijk PeelPioneers en werkten gezamenlijk in een razend tempo aan de oplossing . Van het eerste idee naar de proefopstelling in Rotterdam tot de verwerkingslijn in Son, waar inmiddels al zeven mensen werken, nam niet veel langer dan een jaar in beslag. Mede dankzij de investering die het bedrijf begin dit jaar ontving van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting Doen en ABN-Amro. En de samenwerking met Renewi die alle schillen voor PeelPioneers ophaalt.