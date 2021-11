Peels Haarmode wordt Hofleverancier

Video Van golvend haar tot permanent en lang steil haar, bij kapper Peels in Eindhoven kwam het in honderd jaar tijd allemaal voorbij

EINDHOVEN - Een knipbeurt kostte een kwartje bij Peels Haarmode toen Albert Peels de zaak in 1921 begon. Omdat de zaak honderd jaar bestaat krijgen de eerste honderd mensen die op vrijdag 6 augustus met een echt kwartje aan de deur staan van de zaak op Strijpsestraat 158, een knipbeurt. Voor 25 cent, net zoals vroeger. Peels Haarmode doneert 100 keer 25 euro, de prijs van een knipbeurt nu, aan Borstcentrum Máxima in Eindhoven. Vanwege corona vieren Jeroen en Petra Peels de mijlpaal nu klein, wat later hopen ze alsnog een mooi feest te geven om al hun klanten te bedanken.

6 augustus