Pegida blaast betoging bij moskee in Eindhoven af, tegendemonstratie gaat wél door

Volledig scherm Tegendemonstratie © Bert Jansen Voor AFA-voorman Peter Storm voelt de afzegging van Pegida als een overwinning. Om een ‘signaal af te geven’ gaat de tegendemonstratie gewoon door. ,,We moeten waakzaam blijven tegen de opkomst van dit soort groepen‘’, zegt hij. ,,Het geeft geen pas dat die lui hier voor de moskee intimiderende stunts uithalen.‘’



De tegendemonstratie staat gepland voor 18.00 uur en zal van start gaan op de Kruisstraat. Vanuit daar maken ze een korte ‘overwinningsmars’. Rond 17.45 hadden zich ongeveer tien mensen verzameld bij het gebouw van de CKE.

Afzegging Pegida

,,We gaan niet als apen in een kooi staan”, zegt Pegida-voorman Edwin Wagensveld stellig. Wagensveld stelt dat Pegida zou moeten betogen in een soort kooi met een 2 meter hoog hekwerk met daaromheen nog eens een afzetting. Ook zouden de betogers niet veel geluid mogen maken. ,,In zo’n situatie kan je niet demonstreren’', zegt Wagensveld. ,,Bovendien kregen we minder tijd om te betogen dan waar we om hadden gevraagd.’'

Volgens Wagensveld zijn er meer maatregelen genomen dan vooraf is afgesproken. ,,Dit is een schande!” De reden voor de strikte maatregelen is volgens Wagensveld duidelijk: ,,Men is bang dat wij worden aangevallen. Het is toch te gek voor woorden dat dit nodig is als je tegen de islam demonstreert? Hebben die linkse mensen gisteren ook onder politie begeleiding bloemen neergelegd omdat ze bang waren voor ons? Nee dus.”

Burgemeester

De woordvoerder van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma geeft aan dat de betogers al een week in bezit zijn van het draaiboek met de maatregelen die getroffen moesten worden. Zij kenden volgens de zegsman alle voorwaarden. De gemeente Eindhoven zegt formeel niet op de hoogte te zijn gesteld van het afblazen van de betoging en daarom ook nog niet te reageren op het besluit om .

,,Als er problemen zijn met de veiligheid dan moet je de mensen aanpakken van wie die dreiging uitgaat, niet de mensen die vreedzaam willen protesteren”, vindt hij. ,,We gaan gewoon een nieuwe melding indienen en kijken hoe de gemeente Eindhoven ermee omgaat. We hebben ons statement gemaakt.” Wagensveld laat weten dat Pegida desnoods naar de rechter stapt om soepelere voorwaarden voor een betoging in Eindhoven af te dwingen.

Tegenactie