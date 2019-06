Pegida demonstratie Eindhoven: ‘het is een duivels dilemma’

EINDHOVEN - ,,Als ze naar de rechter stappen, prima. Laat de rechter mij maar helpen.” Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven won er woensdagavond geen doekjes om in de uitzending van PAUW. ,,Het is een duivels dilemma. Ik moet het recht om te mogen demonstreren, faciliteren. Maar de wanordelijkheden die dan ontstaan kan ik niet verantwoorden aan mijn stad. Het gebeurt wel in een woonwijk met gezinnen met kinderen.”

Anti-islambeweging Pegida wil opnieuw demonstreren in Eindhoven. De gemeente is verplicht om tegemoet te komen aan het demonstratierecht. Daarbij kan de burgemeester voorwaarden opleggen. Dit keer heeft de burgemeester bepaald dat de demonstratie op 19 juni op het Stadhuisplein mag plaats vinden. Een vorige demonstratie in de buurt van de moskee liep volledig uit de hand. Honderden moslimjongeren lieten een tegengeluid horen. Zij keerden zich uiteindelijk tegen de politie waarbij er met stenen en ijzeren buizen werd gegooid. Ook vernielden de jongeren tuinen en auto’s in het tumult. Daarop werd de demonstratie uit veiligheidsoogpunt afgebroken.

,, De demonstratie mag absoluut niet meer bij de moskee plaats vinden", meent Jorritsma. ,,Deze kleine groep demonstranten roept zoveel aversie op dat er risico is dat het uit de hand loopt. Inwoners zijn getraumatiseerd. Ze vragen zich af: gaat het weer gebeuren in mijn wijk? Kan ik weer mijn huis niet meer in? Jongeren zaten de volgende dag trillend op school.”

Volgens de burgemeester is het Stadhuisplein een prima plek. ,,Het is een goede locatie midden in het centrum, vlak vóór de deur van het stadhuis, waar het stadsbestuur huist.”