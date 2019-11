Pegida gaat niet demonstreren tijdens intocht Sinterklaas in Eindhoven

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven maakte dinsdagavond bekend dat hij vier partijen wil toestaan om rondom de intocht van Sinterklaas te demonstreren. Naast Pegida zijn dat Eindhoven Kan Het/Kick Out Zwarte Piet (KOZP), ’Eindhoven Handhaaft Zwarte Piet’ en de actiegroep ’Sinterklaasfeest als traditie'.

Pegida had de gemeente Eindhoven toestemming gevraagd om te demonstreren ’op dezelfde plek als tegenstanders van Zwarte Piet’. Aan die wens is Jorritsma volgens Wagensveld niet tegemoetgekomen. De Eindhovense burgemeester had voor Pegida het Havenhoofd als locatie aangewezen, terwijl Eindhoven Kan Het/KOZP op de kruising van de Kanaaldijk-Noord en de Tongelresestraat kreeg toegewezen.

,,Demonstreren doe je op hoor- en zichtafstand, als je honderden meters van elkaar af staat heeft het geen enkele zin", vindt Wagensveld. Hij vond en vindt nog steeds dat Jorritsma een ‘veel te nadrukkelijk politiek stempel op de discussie drukt'. ,,Met de tegenstanders van Zwarte Piet wordt volop overlegd, terwijl er met ons consequent niet gesproken wordt.”

‘Mensen zijn enorm gefrustreerd’

Wagensveld vreest dat de intocht in Eindhoven ’door al het gedoe wel eens vreselijk uit de hand zou kunnen lopen'. ,,Er is in Eindhoven heel veel weerstand tegen de manier waarop dit allemaal gaat, mensen zijn enorm gefrustreerd. Het is jammer dat dit kinderfeest zo onder druk staat, vooral omdat er door de gemeente met twee maten wordt gemeten.”

De demonstratie die Pegida voor woensdag 13 november bij de gemeente had ’aangevraagd', had volgens Wagensveld overigens niet met de pietendiscussie te maken. ,,We wilden bij de moskee demonstreren. Zo'n verzoek dienen we vaker in, gewoon om te kijken hoe de gemeente reageert.”

De betoging van Eindhoven Kan Het/KOZP gaat zaterdag wél door, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ,,De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben weer aangetoond dat het belangrijk is en blijft om ons op vreedzame wijze te laten horen.”