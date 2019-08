Pegida ‘heeft nog een appeltje te schillen’ met Eindhoven

PollEINDHOVEN - De zomervakantie is voorbij, en dus meldt Pegida zich weer in Eindhoven. De organisatie wil opnieuw gaan demonstreren bij de Al-Fourqaanmoskee, en wel aanstaande zondag 25 augustus van 13.00 tot 15.00 uur.

Hij heeft nog een appeltje te schillen met Eindhoven, zegt Pegida-voorman Edwin Wagensveld. En nu de vakantieperiode zo goed als achter de rug is in Zuid-Nederland, is het spel weer op de wagen. Wagensveld en Pegida hebben voor aanstaande zondag opnieuw een demonstratie aangemeld in Eindhoven.

Die demonstratie van de anti-islamorganisatie moet van 13 uur tot 15 uur plaatsvinden, opnieuw bij de Al-Fourqaan-moskee in Woensel. Dat is de plek waar enkele maanden geleden, op 26 mei, de tot nu toe enige wel toegestane demonstratie van Pegida in Eindhoven volledig uit de hand liep.

Of de demonstratie doorgang kan vinden, is nog hoogst onzeker. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma moet daarvoor nog toestemming verlenen. Zelf acht Pegida-voorman Wagensveld de kans klein dat Jorritsma zijn zegen geeft aan de betoging. ,,Hij zal ‘em wel weer verbieden. Net als al die andere demonstraties die we de afgelopen maanden in Eindhoven hadden willen houden", voorspelt Wagensveld.

Volledig scherm © Fotopersburo van de Meulenhof bv Juist daarom gaat Pegida door met het aanmelden van nieuwe demonstraties, zegt de veelbesproken Pegida-voorman. ,,We hebben er gewoon recht op, om demonstraties te mogen houden. De burgemeester probeert ons wel tegen te houden, maar dat kan-ie niet. Hij zit er gewoon naast.”



Wagensveld is sowieso erg gebeten op de Eindhovense burgemeester. Hij beticht Jorritsma van leugens, gedebiteerd tijdens een tv-optreden van Jorritsma in de talkshow van Jeroen Pauw. ,,Hij had het daarin over een Pegida-demonstratie in Duitsland waarvoor zesduizend agenten op de been werden gebracht. Pure onzin. We hebben daarvan aangifte gedaan bij de politie, maar daar verder niets meer van gehoord. Zoals altijd.”

Twee maten

Overigens heeft Pegida voor de zaterdagmiddag een demonstratie op het programma staan in Den Haag, in het centrum van deze stad. Dat is een weer een reactie op een recente demonstratie tegen het burkaverbod. Volgens Pegida wordt er bij handhaven van dat verbod met twee maten gemeten. Wagensveld roept zijn sympathisanten op met een bivakmuts of een integraalhelm op aan die actie mee te doen.

Of die Haagse actie doorgang kan vinden, is nog niet bekend. Burgemeester Pauline Krikke moet daar nog een besluit over nemen. Een woordvoerder van de Eindhovense burgemeester Jorritsma laat weten dat er in de loop van deze week een besluit genomen wordt over de Pegida-melding.