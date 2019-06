Pegida houdt de druk erop in Eindhoven: beeld van profeet geplaatst voor moskee

UpdateEINDHOVEN - Pegida heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw toegeslagen in Eindhoven. Voor de Al-Fourqaan-moskee aan de Otterstraat is een beeld van Profeet Mohammed geplaatst, met een bord erbij met daarop een boodschap. Of er dit weekend meer acties volgen, laat een woordvoerder van Pegida nog open.

De anti-islam-organisatie heeft een foto op Instagram gedeeld. ,,Eenmans flyer/protest actie van Profeet Mohammed voor de Al-Fourqaan-moskee in Eindhoven’', schrijven ze erbij. ,,Met een hele duidelijke boodschap.’' Op het bord staat de tekst: ‘geen islam, wel vrijheid’.

De pop is vrijwel meteen verwijderd door de politie. Niet omdat dit een provocatie zou zijn, maar voor het onderzoek, stelt een woordvoerder. ,,We moeten onderzoeken of er een strafbaar feit is gepleegd. Daar hebben we de 'hoofdrolspeler’, de pop, voor nodig. Die is dus in beslag genomen.” Volgens de woordvoerder is de politie voorbereid op mogelijke nieuwe acties. Welke maatregelen daarvoor getroffen zijn, wil hij niet zeggen. ,,Maar we zijn feitelijk al weken voorbereid.”

Volgens Edwin Wagensveld van Pegida wil hij zo aantonen dat de organisatie ‘24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar’ klaar staat om in actie te komen. Hij houdt open of er dit weekeinde nog andere acties komen. Zaterdagmorgen wordt besloten of er weer een ‘wandeling’ naar de moskee komt, aldus de voorman die nu nog in het Duitse Leverkusen is voor een demonstratie.

Volledig scherm Pegida flyer actie loopt volledig uit de hand in Eindhoven

Aangehouden

De wandeling en flyeracties liepen vorige weken uit op confrontaties tussen Pegida en moslimjongeren die zich lieten provoceren. Vorig weekend werden de Pegida-aanhangers aangehouden omdat hun actie gezien werd als een onaangekondigde demonstratie en een provocatie aan het adres van de moskeegangers. De stenengooiers van het andere kant hebben zich na een oproep van de politie nog niet gemeld. De politie dreigt volgend weekend beelden te publiceren waar ze herkenbaar op staan.

Demonstreren

Officieel mag Pegida zondagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook daarvan houdt Wagensveld open of hij er gebruik van gaat maken. ,,Als de politie ons op deze manier behandelt, ons zelfs aanhoudt, terwijl de stenengooiers vrijuit gaan, dan hoeven ze van ons ook niet veel medewerking meer te verwachten. Om twee, drie of vier uur blijkt of we komen.” Pegida maakte eerder geen gebruik van de officieel toegestane demonstratiemogelijkheden.

De ruzie tussen Pegida en de gemeente Eindhoven begon met een aangevraagde demonstratie tegenover de Al Fourqaan-moskee. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven koppelde daar zoveel beperkende maatregelen - hekken om de parkeerplaats met zwart plastic - aan dat Pegida weigerde. Daarna werd de relatie een kat-en-muis-spel. Op die manier weet de anti-moslim-organisatie veel aandacht te krijgen.

Grondrecht

Volgens Wagensveld moet het plaatsen van de pop niet gezien worden als een schamele actie, maar als ‘één van de mogelijkheden om onze mening te verkondigen’. ,,En ik denk dat de moslimgemeenschap het niet zo luchtig opneemt dat we een pop van Mohammed plaatsen. Het laat ook zien dat wij komen als wij dat willen.” Pegida vindt dat demonstreren bij de moskee een grondrecht is. Jorritsma komt op voor de openbare veiligheid daarom probeert hij confrontaties te voorkomen.