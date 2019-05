Pegida kan elke week op de stoep staan

Jan Brouwer laat er geen enkel misverstand over bestaan. Een betoging verbieden, dat kan een burgemeester alleen maar als hij daar hele goede, zwaarwegende redenen voor heeft. ,,Als Pegida elke week in Eindhoven wil gaan demonstreren, zal de burgemeester die organisatie daarvoor de ruimte moeten bieden”, zegt de hoogleraar recht aan samenleving aan de Rijksuniversiteit van Groningen. ,,Hoe vervelend dat ook is, en hoe zwaar het beslag ook is dat dit legt op de samenleving. Maar zo staat dit nu eenmaal in de wet.”

,,Een burgemeester kan zo'n betoging alleen maar bij voorbaat verbieden als hij het vermoeden of de verwachting heeft dat die niet geweldloos zal verlopen", zet Brouwer desgevraagd uiteen. ,,Wat dat betreft is Pegida heel slim. Die organisatie daagt alleen maar uit, provoceert, maar laat het zelf nooit uit de hand lopen. Dat gebeurt alleen maar als anderen zich laten provoceren.” Daarom is het heel moeilijk dergelijke betogingen te verbieden, is zijn conclusie. ,,Zo'n verbod zal geen stand houden bij de rechter.”

Ophef

Tot twee keer toe zorgde het extreemrechtse Pegida voor flink wat ophef in Eindhoven. Een aangekondigde demonstratie begin mei ging op het allerlaatste moment niet door omdat de demonstranten zich te zeer beknot voelden. En afgelopen zondag werd een betoging van Pegida voortijdig afgebroken omdat loco-burgemeester Renate Richters de veiligheid van de inwoners niet kon waarborgen. Dat gebeurde nadat het handjevol Pegida-demonstranten het aan de stok had gekregen met enkele honderden moslimjongeren die hen de weg naar de Al Fourqaan-moskee aan de Otterstraat blokkeerden.

,,Zo zit onze wet nu eenmaal in elkaar", aldus hoogleraar Brouwer. ,,De vrijheid van meningsuiting is een in de grondwet verankerd recht, evenals het recht op betoging. Het is daarom dan ook niet aan een burgemeester om een inhoudelijk oordeel te vellen over de boodschap die betogers - zoals ze juridisch genoemd worden - willen brengen. Of hij het er mee eens is of niet doet niet ter zake.”