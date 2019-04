Pegida kondigt demonstratie aan bij Al-Fourqaan moskee in Eindhoven

‘We starten dit jaar onze Ramadantour in Eindhoven bij de Al-Fourqaan moskee vanaf 19:30 uur. Een moskee die al vaker haatimams heeft uitgenodigd, die volgens de gemeente antisemitisch, antihomoseksueel waren en terreur zouden verheerlijken’, meldt Pegida op Facebook . Pegida Nederland hield eerder soortgelijke demonstraties voor moskeeën in Nederlandse steden.

Denk wil weten of de Eindhovense burgemeester toestemming zal geven voor de demonstratie. De partij noemt Pegida een ‘rechts-extremistische haatclub’ die nauw gevolgd wordt door de NCTV en AIVD. ,,Is het college het met DENK eens dat de aangekondigde provocerende actie onfatsoenlijk, respectloos en totaal afkeurenswaardig is in een periode waarbij moslimgemeenschap emotioneel kwetsbaar is na de aanslag in Nieuw-Zeeland?', zo luidt een van de vragen van Denk.