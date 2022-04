Pegida mag woensdagavond niet demonstreren bij Eindhovense moskee

Al jaren wordt Beeta (39) genegeerd door de gemeente, maar een wethouder vraagt haar wel doodleuk om op hem te stemmen

BUDEL-SCHOOT - Al jaren is Beeta Coolen bezig om haar huurwoning aan te laten passen zodat ze er ondanks haar handicap kan blijven wonen. Maar de gemeente geeft geen gehoor. Hoe zuur is het dan als de betrokken wethouder je via een appje vraagt om toch op hem te stemmen? ‘Ik kon mijn telefoon wel kapotgooien.’

