Pegida meldt nieuwe demonstratie aan in Eindhoven

Politie

Toen stonden de politie en honderden moslimjongeren tegenover elkaar bij de Al Fourqaan-moskee, waarnaar een groepje Pegida-demonstranten onderweg was. Er was die zondag driehonderd man politie op de been. ,,Dit zijn meer politiemensen dan bij een gemiddelde risico-wedstrijd in het betaald voetbal", schrijft Jorritsma in een toelichting op zijn besluit. Desondanks was er op 26 mei sprake van ernstige wanordelijkheden en was de algemene veiligheid in een woonwijk in het geding, net als de veiligheid van de deelnemers aan de manifestatie.