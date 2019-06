Pegida-voorman verheft in Eindhoven provoceren tot kunst

EINDHOVEN - Wie of wat is Pegida Nederland? De anti-islambeweging drijft op voorman Edwin Wagensveld, die provoceren binnen de wettelijke kaders tot kunst heeft verheven en zegt: ,,Ik hou van spelletjes en tactiek.”

,,Wees erbij, laat je stem horen tegen terreur en onderdrukking vanuit de islam! Iedereen die tegen de toenemende islamisering (massa-immigratie) is, hoort hierbij aanwezig te zijn. En geen kritiek te blijven leveren van achter het toetsenbord maar er daadwerkelijk te staan.”

De oproep vooraf op de Facebook-pagina van Pegida was duidelijk genoeg. Toch waren er niet veel aanhangers van de anti-islamgroepering aanwezig bij de demonstratie die vorige week zondag zo uit de hand liep in Eindhoven. Pakweg vijftien mensen volgden gedwee Pegida-leider Edwin Wagensveld. Het groepje was zo klein dat de vraag zich opdringt: wat is Pegida precies? Wie vertegenwoordigen ze?

Islamisering

Pegida ontstond in 2014 in Dresden, waar maandelijks een demonstratie werd gehouden tegen de islam. De oorspronkelijke afkorting Pegida staat voor Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes; patriottische Europeanen tegen de islamisering van het avondland.

Wagensveld, die in Duitsland woont, sprak regelmatig op Pegida-bijeenkomsten in Duitsland en werd voorzitter van de Nederlandse tak. In Duitsland is hij niet van onbesproken gedrag. Hij werd er veroordeeld tot een boete wegens belastingontduiking. Ook kreeg hij achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor illegale praktijken rond de wapenhandel die hij drijft in Rhön.

Speklapjes

Wagensveld heeft het provoceren tot een kunst verheven, waarbij hij steeds binnen de wet blijft. In Eindhoven wilde hij aanvankelijk barbecueën bij de Al Fourqaanmoskee; een regelrechte schop tegen de schenen van de wegens de ramadan vastende moskeebezoekers. Toen de burgemeester een bbq verbood, verzon Wagensveld iets anders: gepaneerde speklapjes aanbieden aan het publiek. Opnieuw een provocatie aan het adres van de moslims, die geen varkensvlees eten omdat ze het als onrein beschouwen.

Eerder demonstreerde Wagensveld bij een moskee in Ede met een varkensmasker op. Hij verscheen in een wit gewaad met uitdagende teksten erop voor de rechter in Almelo waar hij terecht stond omdat hij een Pegida-demonstratie niet had aangemeld. Hij kreeg hiervoor een boete van 750 euro.

Barbecueën, speklapjes, varkensmaskers, het getuigt misschien niet van goede smaak, maar verboden is het allemaal niet, gelukkig. Het recht op vrije meningsuiting en het recht van demonstratie zijn een groot goed in de Nederlandse rechtsstaat. De ruimte die de rechtsstaat biedt, wordt door Wagensveld maximaal benut.

Quote Ik ben vandaag de baas in Eindhoven en niet de burgemees­ter of de politie. Edwin Wagensveld, Voorman Pegida In Eindhoven ontstond de indruk dat Pegida Nederland drijft op Wagensveld. In een telefonisch interviewtje met hem, op de zondagavond na de demonstratie en de rellen in Eindhoven, sprak hij veelal in de ik-vorm. ,,Tien minuten voor het begin van de demonstratie kregen wij ineens te horen dat onze geluidswagen niet vooraan mocht rijden. En toen heb ik al gezegd wie de baas is. Ik ben vandaag de baas in Eindhoven en niet de politie en niet de burgemeester. Ik maak hier de dienst uit. Gewoon heel duidelijk. En ik kom weer terug ook.”

Sarcastisch

Gewoon heel duidelijk, Wagensveld verkeerde tijdens het interviewtje in een overwinningsroes. ,,Ik denk dat u dat wel merkt. Ik heb net heel sarcastisch op Instagram een opmerking gezet: ‘We bedanken de vreedzame moslimgemeenschap, jullie hebben ons weer geholpen.’ Zo is het eigenlijk. We hoeven niks te doen, we hoeven alleen maar een demonstratie aan te melden en we krijgen te zien en te horen wat er werkelijk mis is in dit land.”