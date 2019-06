Pegida wil drie dagen demonstreren in Eindhoven

Edward Snowden videogast bij TU/e

11:36 EINDHOVEN - Het jaarlijkse TU/e-symposium over digitale veiligheid kan op 28 juni een bijzondere gast digitaal onthalen. Edward Snowden zal via een live videoverbinding spreken. De Amerikaan, die op een onbekende locatie in Rusland verblijft, is maar zelden in Nederland te horen.