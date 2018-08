P&R Genneper Parken in Eindhoven valt miljoenen duurder uit

EINDHOVEN - Er was rekening gehouden met een kostenpost van 15 miljoen voor het P&R-terrein op de Genneper Parken in Eindhoven. Maar dat bedrag valt veel hoger uit: het plan kost maar liefst 20 miljoen euro.

Het kost wat, maar dan heb je ook wat: zeshonderd parkeerplaatsen en een garage voor de ambulances van de GGD. Prijskaartje: 20 miljoen euro. En dat is vijf miljoen euro meer dan waar rekening mee was gehouden.

Dat blijkt uit de uitgewerkte versie van het plan van het Eindhovense gemeentebestuur voor het park- en ride-terrein dat moet komen in de Genneper Parken, aan de zuidkant van de stad. Bedoeling van het P&R-terrein is dat bezoekers van het centrum van de stad hun auto daar parkeren, en vervolgens met de bus naar hartje Eindhoven gaan. Daarmee moet de verkeersdruk op met name de Aalsterweg afnemen. Op die doorgaande weg rijden nu dagelijks 11.000 auto's het cenrum in.

Gemeentebegroting

Omdat de kosten voor de P&R-plek maar liefst dertig procent hoger uitvallen dan was geraamd, moet het college van B en W op de gemeentebegroting op zoek naar manieren om ruimte te vinden voor die uitgaven. En dat valt niet mee, voor een stadsbestuur dat geplaagd wordt door een structureel tekort van enkele tientallen miljoenen euro's vanwege de steeds te hoog uitgevallen kosten voor zorg en welzijn.

Het gat kan echter voor een groot gedeelte gedicht worden omdat er geen extra busbaan aangelegd wordt tussen het Van der Valk Hotel en de High Tech Campus, elders in het zuiden van de stad. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling, maar dat deel van het openbaar-vervoersplan is geschrapt. De miljoenen euro's die daarmee worden uitgespaard, kunnen nu besteed worden aan het P&R-terrein Genneper Parken.

Sportclubs

Dat de kosten van het parkeerterrein een stuk hoger uitvallen dan was verwacht, heeft verschillende redenen. Op de eerste plaats moeten er een aantal sportclubs plaatsmaken voor parkeerplaatsen en een busstation. Voetbalclub RPC bijvoorbeeld moet verhuizen naar sportpark Heihoef, waar ook voetbalclub Tivoli al is gevestigd.