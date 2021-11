Peperdure Eindhovense parkeergarage blijft leeg ‘door corona’, zegt de gemeente

GroenLinks en PvdA kruipen ook in Eindhoven naar elkaar toe

EINDHOVEN - Op steeds meer plaatsen in de regio doen GroenLinks en PvdA in 2022 met één lijst mee aan de verkiezingen. In Eindhoven niet. Maar ook in Eindhoven kruipen de twee linkse partijen langzaam steeds dichter naar elkaar toe.

26 november