Pepernotenmachine in Eindhovens Sinterklaashuis blijft gewoon draaien

EINDHOVEN - De Steentjeskerk in Eindhoven blijft wel open voor publiek tot pakjesavond, in tegenstelling tot het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Het nieuws over de Helmondse sluiting leidde zaterdag tot een run op de nog overgebleven kaartjes in Eindhoven.

,,Wat leuk dat jullie mij bezoeken”, verwelkomt Sinterklaas een groep kinderen zaterdagmiddag in de Steentjeskerk, voor het derde jaar op rij zijn tijdelijke onderkomen in Eindhoven. De ontmoeting met de Goedheiligman is de afsluiting van de interactieve tour, waarin ze over daken liepen, pakjes bezorgden in de schoorstenen en de gloednieuwe pepernotenmachine bedienden.

Ook aankomende week blijven kinderen en hun ouders gewoon welkom in de Steentjeskerk. Dit in tegenstelling tot het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Daar besloten ze zaterdagmiddag na overleg met de gemeente om de deuren gisteravond te sluiten voor dit jaar. De organisatie hoopt zo een bijdrage te kunnen leveren in de strijd tegen het aanwakkerende virus, door niet langer veel mensen bij elkaar te laten komen in een kasteel waarin voldoende afstand houden beperkt mogelijk is.

Quote Door de ruime opzet kan het Sinter­klaas­huis in Eindhoven veilig open blijven

Brede gangpaden

,,Het grote verschil tussen ons en Helmond is dat daar veel kleine doorgangen zijn”, vertelt initiatiefnemer Olof van Gelder. ,,Hier is alles ingericht op 1,5 meter afstand, de gangpaden zijn zelfs twee meter breed. En de route is zo gemaakte dat de groepen, die elk kwartier starten, elkaar niet tegenkomen. Hooguit in het horecagedeelte, maar dat mag omdat we daarnaast werken met mondkapjes en QR-code.” Die ruime opzet is volgens Van Gelder de reden dat zij ook vorig jaar een vergunning kregen. ,,Omdat het zo goed ingericht is, waren we vorig jaar een van de weinige Sinterklaashuizen in Nederland die open mochten en kunnen we ook nu veilig doorgaan.”

Voor Luuk (4) en Sem (2) uit Nuenen is het de eerste keer in het Sinterklaashuis in Eindhoven. Hun vader bedacht het uitje als alternatief voor de afgelaste intocht in hun woonplaats. Ook toen Helmond de sluiting aankondigde, zagen ze dat in Eindhoven direct terug in het kaartverkoop. ,,In een paar uur hebben we 263 kaartjes verkocht.” Daarmee is het Sinterklaashuis vrijwel uitverkocht en komen er zo’n 10.000 bezoekers, inclusief scholen.

Restitutie of tegoedbon

Wel sluit het Sinterklaashuis deze aankomende week een uur eerder dan gepland door de nieuwe avondlockdown. ,,Inmiddels hebben we met iedereen die na 17.00 uur gereserveerd had telefonisch of via de mail contact gezocht over een ander tijdstip, restitutie of een tegoedbon.”

Ondertussen komt het bezoek van de broertjes uit Nuenen ten einde na het onderonsje met de Sint. Behalve die ontmoeting vonden ze de pepernotenmachine het leukste onderdeel. Trots laten ze de volle zak zien die ze uit de machine lieten rollen. Daarvoor moesten ze eerst via de drukknoppen de juiste ingrediënten toevoegen. Via een microscoop kunnen ze controleren of de pepernoten al de juiste kleur en vorm hebben.

Zesduizend zakken pepernoten

Van Gelder liet de nieuwe machine zelf bouwen, de pepernoten zijn een presentje van sponsoren. Omdat die gekocht zijn via de kruidnotenactie van de Make-A-Wish Foundation, helpt het Sinterklaashuis gelijktijdig de stichting die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. ,,Zij hebben nu een geldbedrag en wij zesduizend zakken pepernoten.”