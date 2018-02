Per direct klimaattoets voor gemeenteplannen Eindhoven

Is de nieuwe inrichting van een straat wel bestand tegen de enorme hoosbuien in de zomer en de grote hoeveelheden regen die er vallen in de winter? En doet het plan iets tegen de toenemende droogte en hitte door de klimaatveranderingen? Voortaan gaat de gemeente Eindhoven elk eigen plan voor de openbare ruimte toetsen of het wel 'klimaatrobuust' is. Met andere woorden: of het wel aangepast is aan de veranderende omstandigheden. Vanaf 2019 wordt dat ook opgelegd aan plannen van particuliere partijen, via het bestemmingsplan of door afspraken te maken bij de verkoop van grond.

Dat maakte wethouder Mary-Ann Schreurs dinsdagmiddag bekend op de TU/e, bij de ondertekening van een samenwerkingsverband tussen gemeente, technische universiteit en waterschap De Dommel op het gebied van klimaatrobuust ontwerpen van de leefomgeving. Eindhoven en het schap gaan studenten begeleiden bij (afstudeer)projecten. Schreurs benadrukte dat het geen 'gedachtenexperiment' moet blijven. ,,We willen wat we hier opdoen zeker ook in de praktijk gaan gebruiken."

Helmond

De klimaattoets die Eindhoven voortaan gaat opleggen op de eigen projecten, is ontwikkeld in samenwerking met onder meer de gemeenten Helmond, Den Bosch en Tilburg, de waterschappen De Dommel en Aa en Maas en de provincie. Schreurs wil de kennis ook delen met de omliggende gemeenten, omdat de gevolgen van wateroverlast en hittestress niet ophouden bij de gemeentegrenzen.

Voorlopig gaat het volgens Schreurs alleen om projecten die de gemeente uitvoert in het groen en op straten en pleinen. En dan voornamelijk over de vraag of het watervraagstuk juist wordt behandeld. Voor de 'private ruimte' beperkt Eindhoven zich dit jaar nog tot een advies. Vanaf 2019 gaat de beleidsregel gelden in alle gevallen waar de gemeente juridisch iets in de melk te brokkelen heeft, dus bij verkoop van grond of vastgoed en bij het wijzigen van bestemmingsplannen. Ook worden de inrichtingsregels onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan.

OntwerpLab

Doel van de samenwerking met TU/e en De Dommel is om kennis en ervaringen uit te wisselen hoe de stad duurzamer kan worden. In een gezamenlijk OntwerpLab gaan studenten, onderzoekers, specialisten van waterschap en gemeente aan de slag met vooral klimaatadaptatie, oftewel het vermogen van de openbare ruimte om klimaatverandering op te vangen.