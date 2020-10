Per ongeluk in aanraking met kunst in nieuwe Kelderman en Van Noort in Eindhoven

Erik Slijpen blijft even staan in de gang die de nieuwe glazen aanbouw verbindt met het monumentale schoolgebouw aan de Galileistraat in Woensel-West. Na de grote verbouwing zijn er nu zeven ateliers, drie expositieruimtes, een horecapaviljoen en een groot terras. Maar deze simpele doorgang is misschien wel de belangrijkste vierkante meter. ,,Zo is het echt een geheel. Iemand komt hier binnen voor een borrel aan de bar, loopt door en komt er dan ineens achter dat er ook nog een expositie aan de gang is.’’