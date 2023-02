‘Perfect wordt het niet, want we moeten niet gelijk aan God willen zijn’; Gregoriaanse Kring van start in Eindhoven

EINDHOVEN - Het gregoriaans ontleent zijn naam aan paus Gregorius de Grote. De laatste jaren is er sprake van groeiende belangstelling. Ook in Eindhoven nodigt de Gregoriaanse Kring liefhebbers uit om samen te zingen.

De Heilig Hartkapel van Vitalis Kronehoef heeft niet de historie van de Pieterskerk in Utrecht, maar leent zich volgens dirigent Wilko Brouwers prima voor gregoriaanse zang. Zondag 5 februari ontvangt hij er belangstellenden voor een kennismaking.

Net als in Utrecht gaat ook hier een Gregoriaanse Kring van start. Elke eerste zondagmiddag van de maand neemt Brouwers de deelnemers aan de hand voor een reis langs de geschiedenis van de Middeleeuwse koorzang, de kenmerken van de composities en het belang van de Latijnse teksten.

Quote Belangstel­ling en motivatie, dat is voldoende om mee te doen Wilko Brouwers

De dirigent benadrukt dat zangscholing of -ervaring geen voorwaarde is. ,,Belangstelling en motivatie, dat is voldoende om mee te doen. Ook is er geen verplichting elke keer te komen; als het niet uitkomt, sla je een keer over.” Deelnemers kunnen zich thuis voorbereiden. Brouwers stuurt hen vooraf via e-mail muziek en vertaling van de tekst.

De belangstelling voor het gregoriaans - genoemd naar Gregorius de Grote, paus van 590 tot 604 – neemt de laatste jaren toe. Ook in Den Bosch, Culemborg, Groningen, Rotterdam, Nijmegen en Bloemendaal zijn kringen maandelijks actief.

Bekend via Herman Finkers

De Missa in Mysterium-uitvoeringen in de Plechelmuskerk in Oldenzaal, bekend via Herman Finkers, zijn regelmatig uitverkocht.

,,Maar met de Gregoriaanse Kring werken we niet toe naar een uitvoering”, zegt de dirigent. ,,Het blijft bij de mogelijkheid om eens per maand samen te zingen. Natuurlijk is het wel fijn als het na verloop van tijd beter gaat klinken. Daarbij is het belangrijk om de tekst te begrijpen.”

Die teksten zijn een eerbetoon aan God, een hymne. ,,Meestal zijn het psalmverzen of fragmenten uit andere Bijbelboeken”, vertelt Brouwers.

Quote Als je weet, ja voelt wat je zingt, komt de klank bijna vanzelf Wilko Brouwers

,,Die woorden zijn leidend, de melodie volgt. Zie het als spraakkunst voor zangers. Als je weet, ja voelt wat je zingt, komt de klank bijna vanzelf. We streven steeds naar de beste klank. De verschillen zijn heel subtiel, voor een leek aanvankelijk moeilijk te herkennen. Vergelijk het maar met goede wijn. We snappen wel dat we nooit de perfectie zullen bereiken. Dat hoeft ook niet. We moeten niet gelijk aan God willen zijn.”

Een verklaring van het wonderlijke

Ook mensen zonder katholieke achtergrond zijn welkom bij de Gregoriaanse Kring. De teksten en de muziek hebben betekenis, ook los van een kerkelijke setting. Brouwers heeft het over een verlangen naar een verklaring van het wonderlijke dat hij om zich heen ziet. Ook dat kan doorklinken in het samen zingen.

De eerste bijeenkomst van de Gregoriaanse Kring in Eindhoven is zondag 5 februari van 14.00 tot 17.00 uur in de Heilig Hartkapel van Vitalis Kronehoef, Kloosterdreef 23 in Eindhoven. Deelname kost 12,50 euro per keer. Meer info: gregoriaans-platform.nl/gregoriaanse-kringen.