Permanent foodtruckfestival op terrein TU Eindhoven

Van Rossems bezoeken 'fascine­rend' Eindhoven, maar halen Philips Stadion door het slijk

13:22 EINDHOVEN - ,,Eindhoven is mij ontzettend goed bevallen”, het was slechts een greep uit de positieve kritieken van de Van Rossems over Eindhoven. Dinsdagavond zond NPO2 de serie Hier zijn de Van Rossems uit en dit keer bezochten zij de lichtstad.