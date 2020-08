Permanente plek op Strijp-S voor Eindhovense ‘corona-boodschap’ Merel Morre

Omdat Merel Morre op vakantie is, zag ze het eindresultaat nog niet met haar eigen ogen. ,,Maar dat mijn tekst nu levensgroot op de muur van de Apparatenfabriek staat, is erg tof en eervol", vertelt de dichter vanaf haar vakantieadres.



De muurschildering is een idee van Eindhoven365, de stadspromotie-organisatie, die haar net na de 'lockdown' vroeg een gedicht te schrijven voor een videoboodschap gericht aan alle Eindhovenaren. In dit filmpje waarin acteur Steye van Dam haar poëtische oppepper voordraagt, zie je de uitgestorven straten en gebouwen, maar ook de bedrijvigheid die binnenshuis doorgaat. ,,De boodschap was: samen kunnen we dit en maken er het beste van. Dat heb ik verwoord in dichtvorm."



Als herinnering aan deze periode besloot Eindhoven365 dat haar gedicht een permanente plek moest krijgen. De tekst is aangebracht door kunstenaar Pim Bens, die ook het gemeentelijke kunstproject Overbruggen begeleidt waarbij dertien donkere viaducten veranderen in kleurrijke kunstwerken. Bens maakte het ontwerp voor de muurschildering en trok de stad door op zoek naar een geschikte plek.