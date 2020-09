Pers en publiek niet overal welkom bij raadsvergaderingen: is dat bezwaarlijk?

Toen het coronavirus in maart wild om zich heen begon te slaan, ging er wekenlang een streep door de lokale politieke vergaderingen. Enerzijds in afwachting van een spoedwet die het mogelijk moest maken om digitaal besluiten te kunnen nemen, iets waar de Gemeentewet niet in voorzag. Anderzijds omdat gemeenten die tijd nodig hadden om online vergaderen op poten te zetten. Toen het zover was, bleek het ene raadslid daar beter mee overweg te kunnen dan het andere en was de techniek nog weleens een stoorzender. De opluchting was bij velen dan ook groot toen de vergaderingen weer 'gewoon’ fysiek in de raadszaal werden gehouden. Dat discussieerde toch net wat makkelijker, al was het dan op 1,5 meter of met spatschermen ertussen.