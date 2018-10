Personeel Eindhoven komt met acties na aflopen ultimatum Ryanair

Vuurwapen gevonden bij inval in woning in Best waar Dennis Struijk vorig jaar voor de deur werd doodgescho­ten

7 oktober BEST - Een arrestatieteam heeft zondagmiddag bij een huis aan de Johannes Klingenstraat in Best een inval gepleegd. Daarbij is een vuurwapen gevonden. Voor de deur van die woning is vorig jaar Eindhovenaar Dennis Struijk geliquideerd.