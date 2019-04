Personeel Sissy Boy Eindhoven reageert opgetogen op overname

EINDHOVEN - De een wil champagne open trekken, de ander gaat er ‘zeker een borreltje op drinken'. Personeel van de twee Sissy Boy-vestigingen in Eindhoven reageert opgetogen op het nieuws dat de failliete keten in kleding en woonaccessoires is overgenomen.

En dat 80 procent van het personeel zou kunnen blijven. Of de Eindhovense winkels in het station en in de Blob aan de Emmasingel ook open blijven, allebei, is nog niet zeker. ,,Maar dit neemt in ieder geval al wat van de onzekerheid weg", zegt een medewerker van de vestiging in de Blob. ,,Volgende week horen we meer. We wachten het af.”

Het familiebedrijf Termeer Groep neemt de 45 winkels van Sissy-Boy in de Benelux over na het faillissement. De Termeer Groep is bekend van de schoenenwinkels Sacha en Manfield.

Volledig scherm Kledingwinkel Sissy-Boy staat op het randje van een faillissement. De winkelketen heeft uitstel van betaling gekregen van de Amsterdamse rechtbank. Diezelfde rechtbank heeft twee bewindvoerders aangesteld voor de keten met circa 45 winkels in de Benelux. Kledingwinkel Sissy-Boy staat op het randje van een faillissement. De winkelketen heeft uitstel van betaling gekregen van de Amsterdamse rechtbank. Diezelfde rechtbank heeft twee bewindvoerders aangesteld voor de keten met circa 45 winkels in de Benelux. © Venema Media

Een overeenkomst met de curatoren is in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikt, bevestigt Cecile Termeer namens het bedrijf. Sissy-Boy kampte al lang met tegenvallende resultaten, maar de problemen werden acuut toen een zoektocht naar een koper vastliep.

Termeer Groep zegt in een verklaring de kern van het merk Sissy-Boy verder te willen versterken binnen het familiebedrijf: ,,Het doel is zoveel mogelijk banen en winkels te behouden.’’ En dat bericht is dus met gejuich ontvangen, ook in de kleine winkel in de stationspassage. Daar komt Marjon even kijken.

Handtekeningenactie

,,Ik ben op 1 april aangenomen, de dag dat intern bekend werd dat het niet goed ging. Dan kom je niet lekker binnen. Maar dit is heel goed nieuws, wow!” En met de winkelmedewerkster vertelt ze hoeveel positieve reacties het slechte nieuws opriep, ook bij klanten. ,,Er was zelfs iemand die een handtekeningenactie wilde starten. En hebben veel mensen ook al blij gereageerd", vertellen ze.

Ook al houden ze natuurlijk nog een slag om de arm. De medewerker in de Blob: ,,Zeker met al die faillissementen van winkelketens, nu weer Hudson's Bay. Het is toch onzeker allemaal.”

Een moeder met kind die net de Blob uitloopt, is tevreden. ,,Het faillissement was echt slecht nieuws. Want dit is mijn lievelingswinkel. De verkoop is goed nieuws. Maar daar kom ik nu niet speciaal voor. Ik koop hier gewoon alles, kleren voor mezelf, voor de kinderen en voor mijn man.”

Quote Familiebe­drij­ven zijn de ruggen­graat van onze economie. Door Sissy-Boy op te nemen in onze familie willen we de kracht en de potentie die in het merk zit opnieuw de juiste voedingsbo­dem bieden Ward Termeer, Ceo Termeer Groep

Het familiebedrijf Termeer opereert onder de merknaam Sacha al sinds 1909 in de modewereld met gelijknamige schoenwinkels. CEO Ward Termeer, lid van de vierde generatie, meent dat door de schoenenmerken Sacha en Manfield aan te vullen met het mode- en lifestylemerk Sissy-Boy het concern zijn positie verstevigt. ,,Want familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Door Sissy-Boy op te nemen in onze familie willen we de kracht en de potentie die in het merk zit opnieuw de juiste voedingsbodem bieden”, zegt Termeer.

Volledig scherm Landelijk - Winkelketen Sissy-Boy is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. De winkelketen moest eerder deze maand al uitstel van betaling aanvragen nadat de resultaten vorig jaar onder druk waren komen te staan. © GinoPress B.V.

‘Mooie toekomst’

Sissy-Boy zal volgens hem in de veranderende markt en de groei van online winkelen een belangrijke rol spelen. ,,Retail draait meer dan ooit om klantbeleving en de klant verrassen met je producten en service. Sissy-Boy is daar een duidelijk voorbeeld van. Een prachtig merk, met een duidelijk verhaal en vanaf vandaag weer een mooie toekomst”, aldus de topman.