Personeel van de Bijenkorf in Eindhoven voert actie: met een tulp fatsoenlijk strijden voor een beter loon

Man in scootmo­biel zwaarge­wond na botsing op kruising Limbur­glaan en Hastelweg in Eindhoven

18:38 EINDHOVEN - Op de kruising van de Limburglaan en de Hastelweg in Eindhoven is zaterdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Een oudere man in een scootmobiel botste met een pizzabezorger op een brommer. De man raakte zwaargewond.