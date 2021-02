Personeel ziekenhuis en ambulances nu veilig in Covid-frontlinie

De moderne vergaderzaal van het ziekenhuis is deze dagen veranderd in een prikpost. In de ene hoek trekken apothekersassistenten heel precies het vaccin uit flaconnetjes naar boven, om de inhoud te verdelen over telkens zes spuitjes. Direct bij de ingang worden bezoekers gevraagd om hun uitnodiging en ID, in een volgende rij zitten verpleegkundigen klaar om de prik te geven. Daarna nog even langs de medewerkers die de registratie bij het RIVM regelen. En dan staan er stoelen voor de verplichte nazit van een kwartier - om eventuele bijwerkingen meteen te kunnen behandelen.