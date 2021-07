Persoon ernstig gewond na val van hoogte in Eindhoven, traumahelikopter landt

Weer meer Eindhoven­se gedupeer­den toeslagen­af­fai­re, tien gezinnen met ernstige problemen

2 juli EINDHOVEN - Het aantal Eindhovense gezinnen dat slachtoffer is van de toeslagenaffaire is opgelopen tot 475. Ook is inmiddels duidelijk dat er bij tenminste tien gezinnen sprake is van ernstige problemen die veroorzaakt zijn door de affaire.