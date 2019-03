Persoon naar ziekenhuis na ongeluk met meerdere voertuigen op A2 bij Eindhoven

Poll Eindhoven verschiet van kleur: niet SP maar VVD nu de grootste

11:15 EINDHOVEN - De SP leidt een gevoelig verlies in Eindhoven. In 2015 was de partij met 16,5 % van de stemmen nog de koploper. Na het verlies van 7,5 % blijft de partij nu steken op de vijfde plaats. De VVD wordt met een licht verlies met 13,7 % nu de grootste partij in Eindhoven.