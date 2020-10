Perspectief voor vluchteling ver te zoeken. Eindhovense proef draait uit op niets

Samen de schouders eronder en duidelijkheid scheppen voor vluchtelingen. Een laatste poging om alsnog een verblijfsvergunning te regelen en ze anders begeleiden bij een terugkeer naar hun land van herkomst of een andere bestemming.

Er komt vooralsnog niks van terecht blijkt uit een eerste evaluatie van de LVV. Het aantal deelnemers aan de pilot blijft in Eindhoven met 50 fors achter bij de beoogde 130 en er is nauwelijks sprake van nieuw perspectief. Zo werd er voor niemand een verblijfsvergunning geregeld en keerde er geen enkele deelnemer terug naar het land van herkomst. Bij vijf vluchtelingen werd wel vastgesteld dat de gezondheid reden is om ze voorlopig niet uit te zetten.

Staatssecretaris wil af van Bed, Brood, Bad en Begeleiding

Dat de instroom in Eindhoven achterblijft komt volgens de evaluatie van het rijk omdat Eindhoven er voor gekozen heeft om parallel aan de LVV ook de bestaande Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBBB) voorziening in stand te houden. Afgewezen asielzoekers kunnen hier aanspraak maken op onderdak en/of leefgeld. Omdat de voorziening de instroom voor LVV afremt heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) het college gevraagd deze af te schaffen maar dat is de gemeente niet van plan.

Eindhovens college

Doel van de LVV was een intensievere samenwerking tussen de bij vluchtelingen betrokken partijen. De gemeente, Vluchtelingen in de Knel maar ook de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Volgens het college zijn veel vluchtelingen gezien hun verleden huiverig voor contact met de laatste twee organisaties. Bang om gedwongen uitgezet te worden houden ze de boot af. Zonder BBBB zouden ze in dat geval op straat belanden en uit beeld raken. Dat is bij de andere vier deelnemers aan de LVV namelijk het geval. Een ongewenste situatie, helemaal gezien de ontwikkelingen rond corona, aldus het college.

Te vroeg voor conclusies

Het is mede door die pandemie ook nog te vroeg om harde conclusies te trekken over het functioneren van de LVV, vindt het college. In een brief aan de raad wordt ook gewezen naar het Rijk dat er zelf niet in geslaagd is om asielprocedures efficiënter en sneller te doorlopen. De instroom van vluchtelingen blijft volgens de gemeente daardoor onverminderd groot.

De deelnemende gemeenten verbonden zich voor drie jaar aan de Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Volgens de gemeente Eindhoven kan pas over twee jaar beoordeeld worden of het project een succes is. Of de harde ‘nee’ richting de staatssecretaris (financiële) gevolgen heeft voor Eindhoven is volgens het college nog de vraag.