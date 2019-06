Pesters (14 en 15) stelen fiets van Eindhovense jongen (17) na wekenlange treiteringen

Boos en beteuterd bleef de jongen achter, waarna agenten hem opvingen. Tegen hen vertelde hij dat hij op school al langer gepest werd. Deze beroving had daarmee te maken, daar was hij van overtuigd. Eén van de drie was een bekende.

Aangehouden

Nadat de jongen aangifte had gedaan, kwamen de agenten al snel twee van de drie jongens tegen. Ze waren net onderweg naar huis, maar hadden de fiets niet meer bij zich. De twee werden direct aangehouden voor diefstal en poging tot straatroof. De derde pestkop bleek op een afstandje te hebben gestaan en is geen verdachte.

Ook de tweede verdachte jongen is uiteindelijk zonder vervolging vrijgelaten, omdat er niet genoeg bewijs was. Maar tegen de ander was dat er wel: hij had de fietssleutel bij zich. Deze jongen is naar Bureau Halt gestuurd.