Peter Buwalda laat postzegelalbum in Stratum stelen, maar de buurt ligt daar niet wakker van

Ineens duikt de Roothaanstraat, hier 250 meter vandaan, op in het boek op mijn schoot. Het is het decor voor een van de meest beslissende momenten uit het leven van hoofdpersoon Johan Tromp. Het is in deze straat dat hij voor het eerst ontmaskerd wordt als schurk.



Terwijl mijn hoofd in de wereld van het boek zit, verschijnt de echte wereld ineens in het boek. Het is een rare sensatie als realiteit en fictie samensmelten. Dat veel boeken van A.F.Th. van der Heijden zich in Eindhoven en Geldrop afspelen, is inmiddels wel bekend. Er is zelfs een speciale ‘Van der Heijden-wandeling’ langs bekende plekken hier één wijkje verderop. Maar Buwalda?