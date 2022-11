Peter Gillis mag zijn park niet uitbreiden vanwege het risico op witwassen en strafbare feiten

met video Zware klap voor imperium Peter Gillis: vakantie­park in Valkenburg krijgt geen vergunning

VALKENBURG - En weer deelt een gemeente een gevoelige tik uit aan de Astense ondernemer Peter Gillis. De poorten van het vakantiepark in Valkenburg dat hij in november 2021 kocht, blijven gesloten. De burgemeester is van plan de exploitatievergunning te weigeren omdat er een risico is dat hij die vergunning misbruikt voor criminele doeleinden.

21 september