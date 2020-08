Peter Koelewijn: ‘Zonder Tony geen Peter en zijn Rockets’

Kuchscher­men voor 6000 bussen: wapen tegen corona en zwartrij­den

17:29 EINDHOVEN - De komende twee maanden krijgen de ruim 6.000 bussen in het openbaar vervoer in Nederland een kuchscherm bij de vooringang. Bedoeld als een middel tegen de verspreiding van corona is het ook een geducht wapen tegen het fors toegenomen zwartrijden.