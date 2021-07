Peter Koggel, schatzoeker en fotograaf

ZOMERSERIEEINDHOVEN - 64 foto’s heeft Peter Koggel aangeleverd in de drie jaar dat hij foto’s stuurt naar de rubriek MijnEd. Zijn drijfveer: iedere keer weer mooiere foto’s maken en elke keer is hij benieuwd of zijn foto het ED haalt.

,,Mensen met een metaaldetector gaan op zoek naar een schat”, zegt Peter Koggel, hobbyfotograaf uit kerkdorp Acht. ,,Ik ga op zoek naar de ultieme foto op het goede moment met de goede instellingen van mijn fototoestel.”

De foto’s van de groene boomkikkers komen aardig in de buurt. ,,Het zijn bijzondere, unieke foto’s. De kikkers hebben insecten in hun bek. Het is een kwestie van posten en blijven wachten.”

Koggel fotografeert graag dieren, insecten en de natuur. De liefde voor de natuur heeft hij van zijn vader met wiens fototoestelletje hij in 1975 met fotograferen is begonnen. Inmiddels heeft hij een digitale camera met alles erop en eraan. ,,Je kunt je het niet meer voorstellen. Foto’s maken en het rolletje wegbrengen en dan afwachten. Mijn huidige camera heeft wifi, de foto’s komen meteen op mijn telefoon te staan.”

Volledig scherm Gilles Villeneuve © Peter Koggel

Met zijn eerste toestel is Koggel begonnen met het vastleggen van autosport en motorcross. Dat brengt hem bij zijn andere speciale foto van Gilles Villeneuve, een formule 1-coureur die overleed op 8 mei 1982 in Zolder (België). ,,Deze foto heb ik gemaakt één rondje voordat hij crashte met zijn Ferrari. Hij was op slag dood. In de autohistorie wordt hij nog steeds genoemd, omdat hij zo tragisch om het leven is gekomen.”

Koggel heeft nooit cursussen gevolgd over fotografie, alles heeft hij zichzelf aangeleerd. Het moment dat Koggel een macrolens kreeg om dichtbij foto’s te maken, ging er een wereld voor hem open. ,,Ik maak veel macrofoto’s. Van de vijftig foto’s die ik maak hou ik er misschien vier over. Ik ben na al die jaren superkritisch. Soms doe ik twintig minuten over een foto. Dat deed ik vroeger niet, maar je krijgt wel mooiere foto’s.”

Volledig scherm Boomkikker © Peter Koggel

Ver hoeft Koggel niet te gaan op zoek naar zijn ultieme foto. Hij komt graag in het Ecopark in Acht. Voor zijn groene boomkikkers reist hij af naar natuurgebied het Groene Woud in Oirschot. De maximaal vier centimeter grote kikkertjes zijn niet eenvoudig te vinden. ,,De eerste keer vond ik ze pas na drie weken zoeken. Het is groen op groen. In augustus, september zie je er veel. Als de zon schijnt komen ze uit hun schuilplaats.”

Nieuwswaarde van foto's

Nu zijn foto’s in het ED verschijnen, kijkt Koggel ook als een journalist als hij zijn onderwerp kiest. Neem de alpaca’s in de Dierenweide van Acht. Werkzaamheden aan de elektriciteitsmasten of een toertocht van een wagentje met ezel. ,,Ik kijk naar de nieuwswaarde van de foto’s die aan Acht gerelateerd zijn en die iets over het dorp vertellen.”

Bladerend door zijn albums met zijn mooiste uitgeprinte foto’s komt de vraag naar boven of Koggel nog fotowensen heeft? ,,Ja”, zegt hij lachend. ,,Ik zou graag een dagje mee willen lopen met de ED-fotografen. Dat lijkt me een leuke opdracht!”