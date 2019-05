Petitie tegen demonstratie van Pegida in Eindhoven al 1150 keer getekend

PSV speelt in Champions Lea­gue-voorronde tegen FC Basel of Olympiakos Piraeus

29 mei PSV speelt in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel of Olympiakos. Dat vloeit voort uit de Europa League-winst van Chelsea. Het heenduel in die voorronde is op 23 of 24 juli en de return een week later. De loting is op 18 juni.