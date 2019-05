Petitie tegen demonstratie van Pegida in Eindhoven al ruim 2700 keer getekend

Ned (10) uit Eindhoven helpt schooldi­rec­teur bij Alpe d'HuZes

9:41 EINDHOVEN - Een poster en een inzamelingsdoos van schooldirecteur Jan Heesakkers van basisschool De Trinoom zetten Ned Walrecht aan het denken. Want waar ging dit over en wat is de Alpe d'HuZes eigenlijk? De tienjarige Ned heeft het syndroom van Down en sprak erover met zijn begeleidster Suus van Rijswijk. Samen gingen ze aan het werk om Jan te helpen om zoveel mogelijk sponsoren te vinden voor zijn klim van die bekende ‘reus’ in Frankrijk begin juni.