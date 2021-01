Petraschool en Vijfkamp in Eindhoven samen in één nieuw gebouw

EINDHOVEN - De Petraschool en Vijfkamp in Eindoven komen binnen een paar jaar onder één dak in een nieuw gebouw in het noorden van de stad. De gemeente en schoolbesturen SALTO en SKPO zijn dat overeengekomen als eerste stap richting een concentratie van het speciaal basisonderwijs op twee plekken.

Om een nauwere samenwerking met het speciaal (voortgezet) onderwijs te stimuleren mikt de gemeente voor het nieuwe schoolgebouw op een plek in de buurt van de huidige MBS aan de Venetiëstraat. Bestuurder Peter Tijs van SKPO zegt dat de voorkeur uitgaat naar een plek naast de MBS waar ruimte bestaat. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt, benadrukt hij.

Ruim jasje

In totaal gaat het nieuwe gespecialiseerde kindcentrum plek bieden aan circa 260 leerlingen die lichte problemen hebben met leren, gedrag of opvoeding. Een fusie van de Petraschool en Vijfkamp is niet aan de orde maar de schoolbesturen spreken wel over een vergaande samenwerking wel, zegt Tijs.

Eindhoven telt in totaal vier scholen voor speciaal basisonderwijs. Alle vier de scholen zitten te ruim in hun jasje omdat het aantal leerlingen door de invoering van passend onderwijs is gedaald. In totaal gaan in Eindoven nog 481 leerlingen naar het speciaal basisonderwijs. Vijf jaar geleden lag dat aantal op 567. In de toekomst gaat de gemeente uit van circa 500 leerlingen.

Geen tijd verliezen

De vier huidige schoolgebouwen zijn tussen dertig en de vijftig jaar oud. Vooral de slechte toestand van de verouderde Vijfkamp aan de Waddenzeelaan (uit 1971) is reden geweest om uit te kijken naar nieuwbouw. De Petraschool is niet veel jonger (uit 1975) maar goed onderhouden, zegt Tijs.

Wethouder Stijn Steenbakkers zegt dat de nieuwbouwplannen op de tekentafel liggen. Uiterlijk in 2023 moet het nieuwe gebouw er staan maar liever nog eerder. ,,De doelstelling is zo snel mogelijk. Voor deze doelgroep mogen we geen tijd verliezen’’, zegt hij over het plan dat speciaal naar voren is gehaald.

In een volgend stadium komen ook de Reis van Brandaan en de Jan van Nieuwenhuizenschool aan de beurt. Het is de bedoeling dat ook zij samen komen in één schoolgebouw voor het zuidelijke deel van Eindhoven. Over drie tot vijf jaar moet dan gebeuren, aldus de gemeente.

De urgentie is voor deze twee scholen minder groot omdat hun gebouwen iets minder oud zijn maar bijvoorbeeld de Jan van Nieuwenhuizenschool is met 88 leerlingen erg klein.